Başkan Can, Bilecikspor Yönetimi ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecikspor Kulübü yöneticileri, teknik ekip ve sporcularla bir araya geldi.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, Bilecikspor Kulübü yöneticileri, teknik ekip ve sporcularla bir araya geldi.
Bilecik'in futboldaki temsilcisi Bilecikspor başta olmak üzere diğer kulüplerin şu an ve önümüzdeki döneme ilişkin faaliyetleri hakkında fikir alışverişlerinin yapıldığı toplantıda Belediye Başkanı Nihat Can talep ve görüşleri dinledi. Ardından bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, "Bilecik Belediyesi olarak sporun, sporcunun ve sporseverin yanında olmaya devam ediyoruz. İlimizin köklü spor kulübü Bileciksporumuzun yönetimi ve sporcuları ile bir araya geldik. Dün olduğu gibi bugünde Bileciksporumuza destek olmaya devam edeceğiz.İnşallah güzel projelerimizle sportif anlamda başarılı çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:17 Kaynak: İHA
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