Son Dakika Haberleri: Başkan Can, Bilecikspor Yönetimi ile Bir Araya Geldi

Başkan Can, Bilecikspor Yönetimi ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecikspor Kulübü yöneticileri, teknik ekip ve sporcularla bir araya geldi.

Başkan Can, Bilecikspor Yönetimi ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecikspor Kulübü yöneticileri, teknik ekip ve sporcularla bir araya geldi.

Bilecik'in futboldaki temsilcisi Bilecikspor başta olmak üzere diğer kulüplerin şu an ve önümüzdeki döneme ilişkin faaliyetleri hakkında fikir alışverişlerinin yapıldığı toplantıda Belediye Başkanı Nihat Can talep ve görüşleri dinledi. Ardından bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, "Bilecik Belediyesi olarak sporun, sporcunun ve sporseverin yanında olmaya devam ediyoruz. İlimizin köklü spor kulübü Bileciksporumuzun yönetimi ve sporcuları ile bir araya geldik. Dün olduğu gibi bugünde Bileciksporumuza destek olmaya devam edeceğiz.İnşallah güzel projelerimizle sportif anlamda başarılı çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:17 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çadır Kuran Kampçı, Tüfeğini Temizlerken Parmağını Kopardı 10 Milyon Kişinin Elektrik Faturasını Devlet Karşılayacak

Fanatik Trabzonsporlu Gurbetçi, İkizlerine "Bordo" ve "Mavi" Adını Verdi Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 13:23:28. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Can, Bilecikspor Yönetimi ile Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]