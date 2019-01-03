Başkan Can, Birim Müdürleriyle Bir Araya Geldi
1 saat önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, yardımcıları ve birim müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantıda, şehrin birçok noktasında devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, yardımcıları ve birim müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantıda, şehrin birçok noktasında devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Belirli zaman dilimlerinde birim müdürleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Nihat Can, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bilecik Belediyesinin bütün birimleri ile şehir ve vatandaşlar için çalıştığını ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can, "Yeni yılın ilk toplantısını başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle gerçekleştirdik. Milletimizden aldığımız destekle ilk günkü aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Aldığımız kararların şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:23 Kaynak: İHA
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