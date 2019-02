Başkan Can, Birim Müdürleriyle Bir Araya Geldi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, yardımcıları ve birim müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantıda, şehrin birçok noktasında devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belirli zaman dilimlerinde birim müdürleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Nihat Can, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bilecik Belediyesinin bütün birimleri ile şehir ve vatandaşlar için çalıştığını ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can, "Yeni haftanın ilk gününde başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle haftalık olağan istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Milletimizden aldığımız destekle canla, başla ve ilk günkü heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

