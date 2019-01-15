Son Dakika Haberleri: Başkan Can'dan Akıllı Durak Müjdesi

Başkan Can'dan Akıllı Durak Müjdesi

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, şu ana kadar 9 noktada bulunan 6 K Akıllı Duraklara 6 adet yeni durağın ekleneceği müjdesini verdi.

Başkan Can'dan Akıllı Durak Müjdesi, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, şu ana kadar 9 noktada bulunan 6 K Akıllı Duraklara 6 adet yeni durağın ekleneceği müjdesini verdi.

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve birçok şehir ve kurum tarafından örnek proje olarak uygulanan 6 K Akıllı Duraklara yenileri ekleniyor. Bilecik Belediyesi olarak vatandaşların taleplerini en güzel şekilde değerlendirme gayretinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Nihat Can, "Şu ana kadar şehrin 9 noktasına yerleştirilen 6 K Akıllı Duraklar için vatandaşlarımız yeni durak talebinde bulundular. Bilecik Belediyesi olarak bu talepleri karşılamak için 6 adet yeni durağı daha ihtiyaç duyulan alanlara yerleştireceğiz. Gerçekten de örnek niteliğinde olan duraklarımız, yurdumuzun birçok şehir ve belediyesi tarafından büyük bir beğeni ile uygulanıyor. Bizler de bu duraklarımızla vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu bir hizmeti sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün 6 K Akıllı Duraklarımız, vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:54 Kaynak: İHA

Nihat Can, Bilecik, Yaşam
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