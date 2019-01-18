Başkan Can'dan Çocuklara "Pıtırcık Bilim ve Robotlar" Dergisi
50 dakika önce
2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu itibari ile yarıyıl tatiline çıkan çocuklara, Bilecik Belediyesi tarafından "Pıtırcık Bilim ve Robotlar" isimli dergi hediye edildi.
2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu itibari ile yarıyıl tatiline çıkan çocuklara, Bilecik
Belediyesi tarafından "Pıtırcık Bilim ve Robotlar" isimli dergi hediye edildi.
Bilecik genelinde 2 bin 186 öğretmenin görev aldığı 180 okulda 36 bin 155 öğrenci karne heyecanı ile birlikte yarıyıl tatiline girerken, çocukların tatillerini oynamakla birlikte okuyarak geçirmesi amacıyla dergiler dağıtıldı. Her eğitim öğretim dönemi çocukları güzel hizmetler ile buluşturan Bilecik Belediyesi tarafından çocukların okuma alışkanlığını sürdürmeleri amacıyla dergiler dağıtıldı.
Bilecik'teki bütün 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerine dağıtılan "Pıtırcık Bilim ve Robotlar" isimli dergide çocuklar bilim, uzay çağı ve robotlar hakkında merak ettiği birçok konu hakkında bilgi sahibi olurken, aynı zamanda birçok güzel boyama sayfasına da kavuştu.
Çocuklara dergileri dağıtarak, hatıra fotoğrafı çeken Belediye Başkanı Nihat Can
, "Bilecik Belediyesi olarak şu ana kadar çocuklarımız için birçok dergi sayısı bastırdık. Çocuklarımız bu dergilerle hem ecdadını tanıma imkanı buldu, hem de okuma alışkanlığını geliştirdi. Bugün itibariyle yarıyıl tatiline giren çocuklarımız yarıyıl tatilinde şüphesiz oynayacak. Ancak bununla birlikte hem zamanlarını iyi değerlendirme hem de merak ettikleri birçok konu hakkında fikir sahibi olacaklar. Bu vesileyle bütün öğrencilerimize verimli ve mutlu bir tatil dönemi diliyorum" şeklinde konuştu. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:01 Kaynak: İHA
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