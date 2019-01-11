Son Dakika Haberleri: Başkan Can'dan Çocuklara Tatil Hediyesi

Başkan Can'dan Çocuklara Tatil Hediyesi

1 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline girecek olan çocuklar için birbirinden güzel sinema filmleri ücretsiz olarak sunulacak.

Başkan Can'dan Çocuklara Tatil Hediyesi, System.String[]
Bilecik Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline girecek olan çocuklar için birbirinden güzel sinema filmleri ücretsiz olarak sunulacak.

Birbirinden güzel etkinlik ve programı vatandaşlar ve çocuklarla buluşturan Bilecik Belediyesi, 15 günlük tatile girecek olan öğrencilere keyifle izleyeceği sinema filmlerini hediye ediyor. Belediye Başkanı Nihat Can'dan çocuklara yarıyıl tatili hediyesi olan tiyatro oyunu ve sinema filmleri ile çocukların eğlenceli anlar yaşaması ve birçok güzel ve faydalı bilgiyi de elde etmiş olması amaçlanıyor. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde; 19 Ocak Cumartesi günü başlayacak olan çocuklara sinema keyfi, 2 Şubat Cumartesi günü sona erecek. Geleceğin teminatı çocuklara ücretsiz olarak sunulacak oyunlar her gün 13.00'te Bilecik Belediyesi Çocuk Sineması'nda ve saat 15.00'te, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde çocuklarla buluşacak. Bilecik Belediyesi tarafından geleceğin teminatı çocuklar için yapılan Çocuk Sinemasında çocuklar keyifli anları yaşarken Bilecik Belediyesi tarafından hediye edilen dergilere de sahip oluyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:30 Kaynak: İHA

Nihat Can, Bilecik, Yaşam
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