Başkan Can'dan Gençlere Sinema Salonu Müjdesi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi'nin gençlerin hizmetine sunmak üzere uzun zaman üzerinde çalıştıkları sinema salonunun, Bilecikli gençlerle buluşacağı müjdesini verdi.

Bilecik ve şehir insanı için birçok güzel hizmetler gerçekleştiren Belediye Başkanı Nihat Can'dan özellikle ildeki gençlere sinema salonu müjdesi geldi. Bilecik Belediyesi tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversite yerleşkesine kazandırılan Öğrenci Kıraathanesi'nin açılış programında konuşan Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecikli gençlerin artık Eskişehir ve Bursa gibi illere film seyretmek için gitmelerine gerek kalmayacağını ve 4 adet cep sinema salonundan oluşan bir sinema salonunu Bileciklilerin hizmetine sunacaklarını kaydetti. Başkan Can yaptığı konuşmasında; "Bilecik'te yaşayanların en büyük sosyal ihtiyaçlarından biri olan sinema salonu ihtiyacı sona eriyor" ifadelerini kullanandı.



"Bundan sonra Eskişehir, Bursa ve İstanbul gibi şehirlere gitmek yok"



Konuşmasının devamında; "Bilecik'in sinema hasretini gidermek için gerekli firmalarla anlaşmayı yaptıklarını ve ülke çapında faaliyet gösteren büyük bir firma ile sinemayı Bilecik'imizin hizmetine sunacağız. Her öğrencinin bir sinema talebi vardı. Bilecik'te bir sinema firmasıyla anlaşmasını yaptık. Allah'ın izniyle bundan sonra Eskişehir, Bursa ve İstanbul gibi şehirlere gitmek yok. En son teknolojide, şehir içinde yapmış olduğumuz alışveriş merkezinin en üst katına sinema salonunu hizmete aşacağız" İfadelerini kullandı. - BİLECİK

