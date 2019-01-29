Son Dakika Haberleri: Başkan Can'dan Kan Bağışı Yapan Vatandaşlara Teşekkür

Başkan Can'dan Kan Bağışı Yapan Vatandaşlara Teşekkür

26 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi öncülüğünde Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi işbirliğinde düzenlenen 'Sevgin İliklerime İşlesin' adlı programda kök hücre nakli bekleyen Öykü Arin ve diğer hastalar için yapılan 400 adet kan bağışı için Bileciklilere teşekkür etti.

Başkan Can'dan Kan Bağışı Yapan Vatandaşlara Teşekkür, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi öncülüğünde Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi işbirliğinde düzenlenen 'Sevgin İliklerime İşlesin' adlı programda kök hücre nakli bekleyen Öykü Arin ve diğer hastalar için yapılan 400 adet kan bağışı için Bileciklilere teşekkür etti.

Bileciklilerin, başta Öykü Arin olmak üzere yurdun birçok şehrinde kök hücre nakli bekleyen hastalar için seferber olduğunu açıklamasında kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, büyük bir hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Bilecik Belediyesi Kültür Sitesinde 'Sevgin İliklerime İşlesin' sloganı çerçevesinde düzenlenen programda 400 vatandaşın bağışta bulunduğunu ve bunun güzel bir rakam olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi olarak başta Öykü Arin olmak üzere birçok hastaya umut olmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini sözlerine ekledi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:35 Kaynak: İHA

Nihat Can, Yaşam
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