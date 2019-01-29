Başkan Can'dan Kan Bağışı Yapan Vatandaşlara Teşekkür
26 dakika önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi öncülüğünde Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi işbirliğinde düzenlenen 'Sevgin İliklerime İşlesin' adlı programda kök hücre nakli bekleyen Öykü Arin ve diğer hastalar için yapılan 400 adet kan bağışı için Bileciklilere teşekkür etti.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, Bilecik Belediyesi öncülüğünde Türk Kızılay
'ı Bilecik Şubesi işbirliğinde düzenlenen 'Sevgin İliklerime İşlesin' adlı programda kök hücre nakli bekleyen Öykü Arin ve diğer hastalar için yapılan 400 adet kan bağışı için Bileciklilere teşekkür etti.
Bileciklilerin, başta Öykü Arin olmak üzere yurdun birçok şehrinde kök hücre nakli bekleyen hastalar için seferber olduğunu açıklamasında kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, büyük bir hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Bilecik Belediyesi Kültür Sitesinde 'Sevgin İliklerime İşlesin' sloganı çerçevesinde düzenlenen programda 400 vatandaşın bağışta bulunduğunu ve bunun güzel bir rakam olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi olarak başta Öykü Arin olmak üzere birçok hastaya umut olmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini sözlerine ekledi. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:35 Kaynak: İHA
Havalimanlarında Bir İlk! Dedektör Köpekler Artık Parayı da Koklayacak
Kenevir Üretimi İçin Tarih Belirlendi: Son Gün 1 Nisan
Cinsel İçerikli Filmde Anne ve Babasını Gören Genç Kızın Psikolojisi Bozuldu
'Derdim Olsun' Şarkısıyla Rekor Kıran Reynmen'in Acun Ilıcalı'nın Sunuculuk Teklifini Reddettiği Ortaya Çıktı