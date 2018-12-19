Başkan Can'dan Maç Sonunda Baklava İkramı
3 saat önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, halı saha maçında bir araya gelen vatandaşlara baklava ikramında bulundu.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, halı saha maçında bir araya gelen vatandaşlara baklava ikramında bulundu.
Çeşitli vesilelerle vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Nihat Can, halı saha maçında bir araya gelen vatandaşlara baklava ikram etti. Bilecik Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında yer aldıklarını kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, yaptığı değerlendirmede, "Değerli kardeşlerimizle halı saha maçında bir araya geldik. Maç sonrası baklava ikramında bulunduk. Hasbıhal ettik, kötü alışkanlıklar yerine sosyal aktivitelerde buluşmak için durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.
Halı sahada maç yapan vatandaşlar da yapılan ikram ve ziyaretten dolayı Belediye Başkanı Nihat Can'a teşekkür etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:36 Kaynak: İHA
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