Son Dakika Haberleri: Başkan Can'dan Maç Sonunda Baklava İkramı

Başkan Can'dan Maç Sonunda Baklava İkramı

3 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, halı saha maçında bir araya gelen vatandaşlara baklava ikramında bulundu.

Başkan Can'dan Maç Sonunda Baklava İkramı, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, halı saha maçında bir araya gelen vatandaşlara baklava ikramında bulundu.

Çeşitli vesilelerle vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Nihat Can, halı saha maçında bir araya gelen vatandaşlara baklava ikram etti. Bilecik Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında yer aldıklarını kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, yaptığı değerlendirmede, "Değerli kardeşlerimizle halı saha maçında bir araya geldik. Maç sonrası baklava ikramında bulunduk. Hasbıhal ettik, kötü alışkanlıklar yerine sosyal aktivitelerde buluşmak için durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.

Halı sahada maç yapan vatandaşlar da yapılan ikram ve ziyaretten dolayı Belediye Başkanı Nihat Can'a teşekkür etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:36 Kaynak: İHA

Nihat Can, Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



JCI İstanbul Crossroads 13. Uluslararası Kısa Film Festivali Bugün Saat 19.00'da Başlayacak HDP, MHP'nin Elindeki Kars İçin Grup Başkanvekilini Aday Gösterdi

27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu Trump'ın Suriye Kararı Dünya Basınında: Erdoğan'ı Memnun Etmek İçin Çekiliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 19:10:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Can'dan Maç Sonunda Baklava İkramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]