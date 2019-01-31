Başkan Can'dan "Sıfır Atık" Projesine Destek
1 saat önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın Bilecik Belediyesi bünyesinde oluşturduğu Bilecik Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi (BİLTİM) çalışanları tarafından hazırlanan pazar çantaları vatandaşlara teslim ediliyor.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
'ın Bilecik Belediyesi bünyesinde oluşturduğu Bilecik Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi (BİLTİM) çalışanları tarafından hazırlanan pazar çantaları vatandaşlara teslim ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayelerinde tüm yurtta gerçekleştirilen Sıfır Atık projesine Bilecik Belediyesi'nin katkısı olarak hazırlanan pazar çantaları vatandaşlara teslim ediliyor. Çevreci belediyecilik noktasında başarılı çalışmalara imza atan ilklerin şehri Bilecik'te en temiz ve örnek projeleri uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi tarafından örnek bir çalışma daha yapıldı. Sıfır Atık Projesine katkı amacıyla, 'Dünyanın Kalbini Koruyalım' düşüncesi ile hazırlanan pazar çantaları geri dönüşüm malzemelerinden üretildi. Alışveriş merkezleri ve marketlerdeki poşet kullanımını azaltmak, çevreyi ve doğayı korumak amacıyla hazırlanan pazar çantaları, Bilecik Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi çalışanları tarafından ev, ev dolaşılarak teslim ediliyor.
"Üzerimize düşen görevi yerine getirmiş oluyoruz"
Belediye Başkanı Nihat Can gerçekleştirilen çalışma hakkında yaptığı değerlendirmede, "Bilecik Belediyesi olarak güzel ve anlamlı bir çalışmayı daha gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde tüm yurdumuzda gerçekleştirilen Sıfır Atık projesine Bilecik Belediyesi'nin katkısı olarak hazırladığımız pazar çantalarını belediye bünyemizde kurduğumuz Bilecik Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi çalışanları tarafından vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. İnşallah bu şekilde bizler de sıfır atık projesine katkı sağlamakla birlikte daha yaşanabilir bir dünyayı oluşturmak adına üzerimize düşen görevi yerine getirmiş oluyoruz" şeklinde konuştu. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:54 Kaynak: İHA
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