Başkan Can'dan Spor Yatırımları İçin Müjde
58 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik'te spor yatırımları için sürpriz çalışmaların olacağı müjdesini verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelen Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, Bilecik'te spor yatırımları için sürpriz çalışmaların olacağı müjdesini verdi.
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı
ve Belediye Başkanı Nihat Can, bir araya geldiği Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile kente yapılacak yatırımları ele aldı. Bilecik ve ilçeleri için güzel çalışmalar için kolları sıvadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, "Güçlü Bilecik'imize hizmet için durmak yok yola devam diyerek önümüzdeki dönem gerçekleştireceğimiz Bilecik Şehir Stadyumu için ve gençlerimize yönelik planladığımız projelere ilişkin kolları sıvadık. İnşallah önümüzdeki dönemde Bilecik'imizin spor yatırımları anlamında güzel ve sürpriz çalışmalarımız olacak. Cenabı Allah hizmet yolculuğunda hepimizin yardımcısı olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:30 Kaynak: İHA
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