Başkan Can'dan Ziyaretler
38 dakika önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan ve Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş'ı makamlarında ziyaret etti.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan ve Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş'ı makamlarında ziyaret etti.
Görüşmeden duydukları memnuniyeti ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş, Belediye Başkanı Nihat Can'a ziyaret dolayısıyla teşekkür etti. Belediye Başkanı Nihat Can ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede, "Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan ve Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş'ı ziyaret ettik. Şehrimizi birlikte yönettiğimiz ve birlikte hizmet ettiğimiz, Cumhuriyet Başsavcımız ve Ağır Ceza Reisimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:01 Kaynak: İHA
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