Başkan Can, Emitt Fuarında Bilecik'i Anlattı

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece
TÜYAP'da 23'ncüsü gerçekleştirilen Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılarak Bilecik'in sahip olduğu değerleri ve güzellikleri; ulusal yayın organları aracılığıyla anlattı.
Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri, sivil mimari örnekleri, geleneksel el sanatları ve ilin tatil noktaları Emitt Fuarında görücüye çıktı. Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, fuara katılarak; Bilecik'e özgü el sanatları, yöresel lezzetlerinde ayva lokumu, nar lokumu, helva ve boza ile Osmanlı şerbetini anlattı ve ikram etti. Tüm yurda bilinen ve büyük bir beğeniyle takip edilen Pazaryeri
ilçesi Kınık
çömlekçiliğinin de görücüye çıkacağı fuarda Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan ve il hakkında bilgiler içeren dergi ve broşürler de dağıtıldı. Bilecik standında konukları ağırlayarak, şehir hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nihat Can; "Bilecik'imiz çok şükür her yerde kendi adından en güzel şekilde söz ettiriyor. İstanbul Büyükçekmece TÜYAP'da 23.'sü gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT)'te Bilecik standımızı ziyaret ettik. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda ilimizin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri, geleneksel el sanatları ve ilimizin tatil noktaları tanıtılarak, Bilecik ve ilçelerinin güzellikleri fuarda yer aldı. Şehrimizin tanıtımına katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımızı şehrimize davet ediyorum" İfadelerini kullandı.
Fuara katılan diğer şehir stantlarını da ziyaret eden Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik'i anlatırken aynı zamanda diğer şehirlerin güzellikleri hakkında bilgi aldı. - BİLECİK