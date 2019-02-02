Başkan Can, Emitt Fuarında Bilecik'i Anlattı

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Askere Giden Genç, Kendisi İçin Metrelerce Kuyruk Oluşturan 200 Kişinin Elini Öpüp Helallik İstedi

İstanbul'da Zam Şampiyonu Sivri Biber Oldu

Atatürk Havalimanı'nda Ele Geçirildi! Değeri 900 Bin TL

Yaşam Koşullarına Göre Belirlendi! İşte İllere Göre Olması Gereken Asgari Ücret