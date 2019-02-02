Son Dakika Haberleri: Başkan Can, Emitt Fuarında Bilecik'i Anlattı

Başkan Can, Emitt Fuarında Bilecik'i Anlattı

19 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece TÜYAP'da 23'ncüsü gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılarak Bilecik'in sahip olduğu değerleri ve güzellikleri; ulusal yayın organları aracılığıyla anlattı.

Başkan Can, Emitt Fuarında Bilecik'i Anlattı, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece TÜYAP'da 23'ncüsü gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılarak Bilecik'in sahip olduğu değerleri ve güzellikleri; ulusal yayın organları aracılığıyla anlattı.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri, sivil mimari örnekleri, geleneksel el sanatları ve ilin tatil noktaları Emitt Fuarında görücüye çıktı. Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, fuara katılarak; Bilecik'e özgü el sanatları, yöresel lezzetlerinde ayva lokumu, nar lokumu, helva ve boza ile Osmanlı şerbetini anlattı ve ikram etti. Tüm yurda bilinen ve büyük bir beğeniyle takip edilen Pazaryeri ilçesi Kınık çömlekçiliğinin de görücüye çıkacağı fuarda Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan ve il hakkında bilgiler içeren dergi ve broşürler de dağıtıldı. Bilecik standında konukları ağırlayarak, şehir hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nihat Can; "Bilecik'imiz çok şükür her yerde kendi adından en güzel şekilde söz ettiriyor. İstanbul Büyükçekmece TÜYAP'da 23.'sü gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT)'te Bilecik standımızı ziyaret ettik. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda ilimizin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri, geleneksel el sanatları ve ilimizin tatil noktaları tanıtılarak, Bilecik ve ilçelerinin güzellikleri fuarda yer aldı. Şehrimizin tanıtımına katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımızı şehrimize davet ediyorum" İfadelerini kullandı.

Fuara katılan diğer şehir stantlarını da ziyaret eden Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik'i anlatırken aynı zamanda diğer şehirlerin güzellikleri hakkında bilgi aldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

İstanbul, emitt, Nihat Can, Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Askere Giden Genç, Kendisi İçin Metrelerce Kuyruk Oluşturan 200 Kişinin Elini Öpüp Helallik İstedi İstanbul'da Zam Şampiyonu Sivri Biber Oldu

Atatürk Havalimanı'nda Ele Geçirildi! Değeri 900 Bin TL Yaşam Koşullarına Göre Belirlendi! İşte İllere Göre Olması Gereken Asgari Ücret
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 15:41:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Can, Emitt Fuarında Bilecik'i Anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]