Başkan Can, Erzurumlular Derneği Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ziyarette bulundu.

Milletvekili Selim Yağcı'nın da katıldığı ziyarette, Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ebutalip Dursun ve dernek üyelerine yeni dönem başkanlığının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Belediye Başkanı Nihat Can, çalışmalarında kolaylıklar diledi. İldeki vatandaşları çeşitli vesilelerle ziyaret ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, "Bilecik Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizi ziyarette bulunduk. Gündeme dair konular ve çalışmalarımız hakkında hasbıhal ettik. Dernek başkanı olarak görev tevdi edilen Ebutalip Dursun ve yönetimine başarı dileklerimizi ilettik. Önceki dönem dernek başkanlığı görevini başarı ile yürüten Lütfi Akyüz ve yönetimine dernek faaliyetlerinde vermiş oldukları hizmetler sebebiyle teşekkür ediyorum. Hepimiz, Bilecik'te yaşıyoruz. Bilecik'in toprağında, taşında hepimizin emeği var. Dernek Başkanı Belediye Meclis Üyemiz Ebutalip Dursun ve dernek üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Dernek çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" İfadelerini kullandı.



Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ebutalip Dursun ve dernek üyeleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek konuklarına teşekkür etti. - BİLECİK

