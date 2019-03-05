Son Dakika Haberleri: Başkan Can, Esnafın Derdini Dinledi

Başkan Can, Esnafın Derdini Dinledi

28 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Başkan Can, Esnafın Derdini Dinledi, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Belirli aralıklarla kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri başta olmak üzere vatandaşlar ve esnaf ile bir araya gelen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, vatandaşların istek, sorun ve taleplerini dinleyerek kısa sürede çözüme kavuşmasını sağlamaya çalışıyor. Bilecik Belediyesi olarak şehir ve insanlar için yapılan bütün çalışmaları vatandaşların bilgisine ve beğenisine sunduklarını dile getiren Belediye Başkanı Nihat Can, "Şehrimizin birçok noktasındaki esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledik. Esnafımızla ve vatandaşlarımızla selamlaştık ve hasbıhal ettik. Bilecik'imiz her geçen gün büyüyüp gelişiyor, bizlerde esnaf ve vatandaşımızın yanında olarak onların görüş ve önerilerini aldık çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Sadece bugün için değil gelecek yıllar için de vatandaşlarımız ve esnafımızla güzel bir Bilecik için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:14 Kaynak: İHA

Sivil Toplum Kuruluşu, Nihat Can, Bilecik, Yaşam
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