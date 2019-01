Başkan Can Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Bir yandan şehrin fiziki ve sosyal projelerle buluşturan Belediye Başkanı Nihat Can, çalışmaları kapsamında ayrıca vatandaşların çay davetine katılarak, sevinç ve üzüntülerini paylaşıyor. Ziyaretleri sonrası açıklamada bulunan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can; "Hemşehrilerimizin çay davetine icabet ediyoruz. Bizleri evlerinde ağırlayan her bir vatandaşımıza ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Bilecik'imizde çalınmadık bir kapı, sıkılmadık bir el bırakmayacağız. Ziyaretlerimizde vatandaşlarımızı dinleme, talep ve görüşlerini almaya devam ediyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi gönül belediyeciliği diyoruz" dedi. - BİLECİK

