Son Dakika Haberleri: Başkan Can, Geleceğin Bilim İnsanları ve Mimarlarıyla Buluştu

Başkan Can, Geleceğin Bilim İnsanları ve Mimarlarıyla Buluştu

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, kentte eğitim veren Atatürk İlkokulu'nda Robotik Kodlama Atölyesi'nin açılışına katılarak, geleceğin bilim insanları, mimarları ve mühendisleri ile bir araya geldi.

Başkan Can, Geleceğin Bilim İnsanları ve Mimarlarıyla Buluştu, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, kentte eğitim veren Atatürk İlkokulu'nda Robotik Kodlama Atölyesi'nin açılışına katılarak, geleceğin bilim insanları, mimarları ve mühendisleri ile bir araya geldi.

Beraberinde Cumhur İttifakı üyelerinin de bulunduğu heyet ile öğrencileri ziyaret eden Belediye Başkanı Nihat Can, atölyenin açılışını gerçekleştirerek, çocuklar tarafından yapılan çalışmaları inceledi.

Bilecik Belediyesi olarak her zaman çocukların ve eğitimin yanında yer aldıklarını bunu da gerçekleştirdikleri çalışmalarla ispat ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, "Çocuklarımızı çok seviyoruz, eğitime büyük önem veriyoruz. Bugün de Cumhur İttifakımızın değerli üyeleriyle birlikte Atatürk İlkokulundaki Robotik Kodlama Atölyesi Açılışı programında geleceğimizin bilim insanları, mimarları, mühendisleri ve öğretmenleri ile bir araya geldik. 2023, 2053 ve 2071 Türkiye'sine hazırlanmamızda en büyük sermayemiz olan çocuklarımıza ve eğitime ilişkin daha çok katkı vermek durumundayız. Bu anlamda Bilecik Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar ve eserlerle çocuklarımızın yanındayız. Açılışı yaptığımız atölyede geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızın faydalı çalışmalara imza atacağına inanıyorum" dedi.

Okul Müdürü Hüseyin İşgören de ziyaretten ve vermiş olduğu katkılar dolayısıyla Belediye Başkanı Nihat Can'a teşekkür etti.

Öte yandan, çocuklar tarafından büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılanan Belediye Başkanı Nihat Can, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:33 Kaynak: İHA

Nihat Can, Bilecik, Yaşam
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