Son Dakika Haberleri: Başkan Can, Genç Müzisyenlerle Bir Araya Geldi

Başkan Can, Genç Müzisyenlerle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can genç müzisyenlerle bir araya geldi.

Başkan Can, Genç Müzisyenlerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can genç müzisyenlerle bir araya geldi.

Başkan Can İsmetpaşa Mahalle Konağında çalışma yapan gitar kursu öğrencilerini ziyaret etti. Genç müzisyenleri tebrik ettiğini belirten Başkan Can, "İsmetpaşa Mahalle Konağımıza çalışmalarıyla anlam katan gitar kursu öğrencilerimizi ziyaret ettik. Genç müzisyen kardeşlerimizi tebrik ettik. İşini gönülle yaparsan gönüller kazanırsın" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:38 Kaynak: İHA

Nihat Can, Bilecik, Genç, Yaşam
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