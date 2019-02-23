Başkan Can, Genç Müzisyenlerle Bir Araya Geldi
1 saat önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can genç müzisyenlerle bir araya geldi.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
genç müzisyenlerle bir araya geldi.
Başkan Can İsmetpaşa Mahalle Konağında çalışma yapan gitar kursu öğrencilerini ziyaret etti. Genç
müzisyenleri tebrik ettiğini belirten Başkan Can, "İsmetpaşa Mahalle Konağımıza çalışmalarıyla anlam katan gitar kursu öğrencilerimizi ziyaret ettik. Genç müzisyen kardeşlerimizi tebrik ettik. İşini gönülle yaparsan gönüller kazanırsın" dedi. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:38 Kaynak: İHA
Siirt'in Unutulmaya Yüz Tutmuş Lezzetleri Gençlerle Geleceğe Taşınacak
Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın
Azeri Model Mahbuba Mammadzada, Bekaretini 2 Milyon Sterline Sattı
Son Ankette Mansur Yavaş 10 Puan Önde Çıktı