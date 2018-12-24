Son Dakika Haberleri: Başkan Can, Gençlerin Çay Davetine İcabet Etti

Başkan Can, Gençlerin Çay Davetine İcabet Etti

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, sosyal medya üzerinden kendisine çay davetinde bulunan öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

Başkan Can, Gençlerin Çay Davetine İcabet Etti, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, sosyal medya üzerinden kendisine çay davetinde bulunan öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

Birçok vesile ile vatandaşlarla buluşan Belediye Başkanı Nihat Can, bu kez üniversitede okuyan gençlerin çay ikramına katıldı. Sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Nihat Can'a çay davetinde bulunan gençler, Belediye Başkanı Nihat Can ile buluşarak sohbet ettiler. Belediye Başkanı Nihat Can, ziyaret hakkında, "Sosyal medya üzerinden çay davetinde bulunan öğrenci kardeşlerimizin davetine icabet ettik. Genç kardeşlerimizin çayını içtik, hasbıhal ettik. Yarınımızın umudu olan gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman'ın da bulunduğu ziyarette gençler, davetlerine icabet eden Belediye Başkanı Nihat Can'a teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:42 Kaynak: İHA

Bilecik, Nihat Can, Yaşam
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