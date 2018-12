Başkan Can Gençlerle Bir Araya Geldi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini aktardı.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini aktardı. Can ayrıca gençlerin şehir ve ülke hakkındaki fikir ve heyecanlarına ortak oldu.



Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman'ın da katıldığı programda Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, gençlerle bir araya geldi. Samimi sohbet ortamında gerçekleştirilen söyleşide; Belediye Başkanı Nihat Can, gençlere tecrübelerini aktarırken, aynı zamanda gençlerin hayalleri, planları ve şehir ile ülkenin geleceği hakkındaki fikirlerini dinledi.



"Gençlerimizin fikir ve heyecanları yapacağımız çalışmalara yeni ufuklar açıyor"



Gerçekleştirilen programda açılış konuşması yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, gençlerin toplumsal hayat ve 2023, 2053 ve 2071 Türkiye'sindeki yerine değindi. Bilecik Belediyesi olarak çalışma anlayışında gençlerin her zaman en önemli unsur olarak değerlendirdiklerini kaydeden Can,"Gençlerimizle bir araya geldiğimiz bu güzel ortamda gençlerimize tecrübelerimizi aktarırken aynı zamanda şehrimize yönelik fikirlerini ve hayallerini dinledik. Çünkü 2023, 2053 ve 2071 Türkiye'sini omuzlarında taşıyacak olan gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için şehrimiz için güzel çalışmalar gerçekleştirme gayretindeyiz. Bilecik Belediyesi olarak bizler çok şükür Milletvekilimiz Selim Yağcı'nın da dönemi başta olmak üzere gençlerimize yönelik her zaman büyük sorumluluklar taşıdığımızın farkında olduk ve bu yönde eserleri ve hizmetleri gerçekleştirdik. Bilecik Belediyesi olarak bizlerin çalışmamızın temelinde gençlerimiz oldu ve böyle de olacak. Bizler 'Canla Başla ilk Günkü Heyecan'la sloganıyla hizmet etmekle birlikte sadece söz ve sloganla hareket etmiyoruz. Yapmış olduğumuz her bir çalışma bunun güzel bir örneğidir. Bilecik Belediyesi olarak bizler; gençlik şölenleri ve festivalleriyle, öğrenci otakları ve öğrenci kıraathaneleri ile hep gençlerimizin yanında olduk. Çocuklarımız okula ilk adımı attığında eğitim setleri ve kırtasiye yardımları ile yanlarında yer alırken üniversite gençlerimize yönelik etkinlikler, söyleşiler, konferanslar ve bunun gibi sosyal ve kültürel faaliyetler ile yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz. Bizler gençlerimizin sosyal hayatına renk katmak için; buz pistleri, spor ve yaşam merkezleri, alışveriş merkezleri, sinema salonlarını şehrimize kazandırdık ve bunların sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Bu noktada gençlerimizin de istek ve talepleri bizlerin bu hizmetlere yenilerini eklememizde yardımcı olacaktır" dedi.



Etkinlik Belediye Başkanı Nihat Can'ın gençlerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. - BİLECİK

