Son Dakika Haberleri: Başkan Can Gençlerle Bir Araya Geldi

Başkan Can Gençlerle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, geleceğin yarınları olan gençlerle bir araya geldi.

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Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, geleceğin yarınları olan gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can gençlere tavsiyelerini aktarırken, yeni Türkiye hedeflerinin oluşmasında büyük rol taşıyan gençlerin fikir ve kararlarına olan gereklilikten söz etti. Türkiye'nin gençleriyle var olduğunu ve gençlerin 2023-2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Nihat Can, yeni dönem yatırımlarında gençlere yönelik birçok projenin olduğunu belirtti.

"Gençlerimizi seviyoruz; yeni dönem projelerimizin çoğu gençlerimize hitap ediyor"

Gençleri sevdiğini ve onlarla güzel çalışmalara imza atacağını anlatan Başkan Can, "Fikirlerine her zaman ihtiyaç duyduğumuz ve sahip oldukları enerjiden moral bulduğumuz sevgili gençlerimizle bir araya geldik. Güçlü demokrasimizde en büyük yere sahip gençlerimizin fikir ve taleplerini dinlerken aynı zamanda 31 Mart yerel seçimlerde desteklerini talep ettik. Çünkü her vesileyle vurguladığımız 2023-2053 ve 2071 Türkiye'sini bugünün gençleriyle hazırlayacağız. Gençlerimizden almış olduğumuz güç ve ideallerle Bilecik'imizi ve Türkiye'mizi muasır medeniyet seviyesine çıkaracağımızı düşünüyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:35 Kaynak: İHA

AK Parti, Türkiye, Nihat Can, Bilecik, Yaşam
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