Başkan Can'ın 1. İnönü Zaferi Mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 1. İnönü Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 1. İnönü Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Can, mesajında, "1. İnönü Zaferi; yüce Türk milletinin, kayıtsız şartsız millet egemenliğine dayalı, tam bağımsız bir Türk devleti kurmak ve topraklarımızı düşman işgalinden kurtarma uğruna verdiği, Kurtuluş Savaşı mücadelesinde çok özel bir yeri ve önemi olan bir zaferdir. 6 Ocak 1921 tarihine kadar Uşak ve Bursa bölgelerinde hazırlıklarını tamamlayan Yunan kuvvetleri, Batı Cephesindeki Türk birliklerinin Çerkez Ethem isyanını bastırmak için onun kuvvetleriyle çatışmasından da faydalanarak Eskişehir istikametinde taarruza geçmeye başladılar. 9 Ocak 1921'e kadar örtme ve emniyet kuvvetleri harekatı şeklinde geçen çatışmaların ardından, İnönü mevzilerindeki muharebeler 10 Ocak 1921'de başladı ve bir gün sonra, Yunan kuvvetlerinin savaştan önceki hatlarına çekilmeleriyle son bulmuştur. Bizler bugün, atalarımızın ve aziz şehitlerimizin canlarını feda ederek bizlere emanet ettiği bu topraklarda aynı ayrıcalık ile gelecek nesillere bu emaneti taşıyabilme gayretinin gururunu yaşıyoruz. Bu zaferle milletimiz, bir kez daha en zorlu sınavlardan nasıl başarıyla geçtiğini bütün dünyaya göstermiştir. Milletçe atalarımızın bizlere bıraktığı bu çok değerli mirası, Cumhuriyeti, aynı şuur ve inançla daha da yükseklere taşımaya kararlıyız. Kahraman ordumuzun azim, inanç ve fedakarlığıyla kazanılan İnönü Zaferi, İstiklal mücadelemizin önemli bir aşaması ve ilk büyük başarısıdır. Batı cephesinde elde edilen bu ilk başarı, nihai zafere giden süreçte ordumuza ve milletimize moral ve güç vermiştir. Kurtuluşun Şehri Bilecik'te İnönü Zaferlerinin önemi ayrı bir yer tutmaktadır. İnönü Zaferleri; Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Siz orada sadece düşmanı değil, Türk milletinin makus talihini de yendiniz' ifadelerini kullandığı yerdir. Bu düşüncelerle, 1. İnönü Zaferi'nin 96. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

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