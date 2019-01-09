Başkan Can'ın Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
1 saat önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Yağcı mesajında, "Yönetim ile milletimiz arasında çok önemli bir köprü görevi gören basınımız, demokrasinin ve Cumhuriyetimizin kökleşmesinde de çok önemli bir yere de sahiptir. Genel olarak düşündüğümüzde Türk basını, tarihin her döneminde insanımızın gözü, kulağı ve sesi olmuştur. Basınımız kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde yerine getirmek için çaba sarf eder. Şunu önemle belirtmek isterim ki basınımız, gazetecilerimiz tüm bunların yanı sıra düşüncenin gelişmesine, kişiliğin oluşmasına yaşamın tüm aşamalarına yetenek ve becerilerin elde edilmesine yardımcı olarak bilgileri iletmek işlevini de üstlenmiştir. Bu görevlerin yerine getirilmesinde, gazetecilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra, meslek etiğinin her şeyin üstünde tutulması, doğru, ilkeli, nesnel ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışının benimsenmesi de son derece önemlidir. Bu yaklaşımın, halkımızın basınımıza güvenini sürekli kılacağı gibi, basınımızın itibarını da daha yukarılara taşıyacağı muhakkaktır. Bu vesile ile Kamuoyunun dünyadan, yurttan, ilinden ve çevresinden haberdar olmasında hiç şüphesiz ki en önemli payı olan ve gecelerini gündüzüne katarak çalışan basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:09 Kaynak: İHA
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