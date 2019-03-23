Son Dakika Haberleri: Başkan Can'ın Eşi Nesrin Can'dan Yaşlılara Ziyaret

Başkan Can'ın Eşi Nesrin Can'dan Yaşlılara Ziyaret

21 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın eşi Nesrin Can, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla kentte ikamet eden yaşlıları ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Başkan Can'ın Eşi Nesrin Can'dan Yaşlılara Ziyaret, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın eşi Nesrin Can, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla kentte ikamet eden yaşlıları ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın eşi Nesrin Can, beraberinde Cumhur İttifakı üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerinde hasta olan yaşlılara geçmiş olsun dileklerini iletirken, gerek sağlık konusunda gerek diğer konulardaki talep ve görüşlerini dinledi. Ziyareti hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Nesrin Can; "Yaşlılar Haftasını vesile ederek, kıymetli vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ettik. İstek ve görüşlerini aldık. Cenabı Allah, yaşlılarımıza sağlık ve mutluluk dolu bir hayat nasip etsin. Bizlerden onlara hürmet ve muhabbeti eksik etmesin. Hasta olan bütün yaşlılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:52 Kaynak: İHA

Nihat Can, Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yeni Sıfat: Kanka Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Dolar Yorumu Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, "Hayalim Gerçek Oldu" Diyerek İstanbul'da Otel Aldı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 12:13:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Can'ın Eşi Nesrin Can'dan Yaşlılara Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]