Son Dakika Haberleri: Başkan Can'ın Kapalı Pazar Ziyareti

Başkan Can'ın Kapalı Pazar Ziyareti

48 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, kapalı pazarı gezerek, hem vatandaşlarla hem de pazar esnafıyla bir araya geldi.

Başkan Can'ın Kapalı Pazar Ziyareti, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, kapalı pazarı gezerek, hem vatandaşlarla hem de pazar esnafıyla bir araya geldi.

Başkan Can, eşi Nesrin Can ve AK Parti heyetinden oluşan bir grup partili pazarın tuhafiye alanını gezerek, hem vatandaşlarla hem de pazar esnafıyla bir araya geldi. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisini Başkan Can, 'Bilecik'i birlikte yönetiyoruz' düşüncesi doğrultusunda vatandaşların fikirlerini almaya devam ettiklerini kaydederek sözlerine şöyle devam etti;

"Kapalı pazar tuhafiye bölümündeki esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek, esnafımız ve vatandaşlarımızı dinledik. Bilecik'imizde gerek esnafımız gerek vatandaşlarımız için çok daha güzel projeleri gerçekleştirmek adına insanımızın fikirlerini aldık. İnsanımız için, Bilecik için önce millet önce memleket şiarıyla yolumuza devam ediyoruz."

Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi alan vatandaşlar ve esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:17 Kaynak: İHA

Nihat Can, Bilecik, Yaşam
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