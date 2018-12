Başkan Can'ın Mekke'nin Fethi Mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Mekke'nin Fethi'nin 1388'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Can, mesajında, "Üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen, Mekke'nin fethi, dinlerini sadece Allah'a adayan ve Allah'a iman ve ibadet ettikleri için, yurtlarından ayrılmak zorunda bırakılan Peygamber Efendimiz ve ashabına Allah'ın en büyük hediyesi ve lütfu olmakla birlikte, o güzel peygamberin ve ashabının gönülleri de beraberinde fethettiği güzel bir olaydır. İslamiyet'in merkezi olan Mekke, fetihle birlikte gerçek hüviyetine kavuşmuş, şirkten ve putperestlikten arınarak manevi bir şehir olma özelliğine kavuşmuştur. Tevhid inancı hakimiyetini ilan etmiştir. Bu fetihten sonra diğer fetihler arka arkaya gelmiş ve İslam, üç kıtaya hızla yayılmaya başlamıştır. Mekke'nin fethi zaferinden hem idareciler olarak hem de yönetilenler olarak çıkarılacak çok dersler vardır. Bu anlamda, birçok güzellikleri hatırlatan bu tür gelişmeleri vesile kılarak, gönülleri fethedelim, gönlümüzü yeni fetihlere açalım. Bizler de her zaman vurguladığımız gibi Kuruluş ve Kurtuluş'un şehri olan Bilecik'imizde, hizmet etmekle birlikte gönülleri fethetmenin arzusuyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda, Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu vesile ile Mekke'nin fethinin yıl dönümünü büyük bir sevinçle kutluyor, güzelliklere ilham olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

