Son Dakika Haberleri: Başkan Can'ın Nevruz Bayram'ı Mesajı

Başkan Can'ın Nevruz Bayram'ı Mesajı

34 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Bereketin simgesi, doğanın yeni bir enerjiyle uyanışı, yüreklerimizin yeni umutlarla dolup taştığı ve yeni bir baharın müjdecisi Nevruz Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Can'ın Nevruz Bayram'ı Mesajı, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Bereketin simgesi, doğanın yeni bir enerjiyle uyanışı, yüreklerimizin yeni umutlarla dolup taştığı ve yeni bir baharın müjdecisi Nevruz Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Mesajında Nevruzun geçmişten günümüze kadar barış içinde kutlanıldığını ve bundan sonra da, birlik ve beraberliğe katkı sağlayacağını aktaran Belediye Başkanı Nihat Can, şunları kaydetti:

"Orta Asya'dan Anadolu'ya bu güzel coğrafyada yaşayan toplulukların ortak kültür ve geleneğinin bir parçası ve baharın müjdeleyicisi olan Nevruz, milletimizin sevgi ve saygı içerisinde yaşama isteğini müjdeleyen bir gündür. Yeni güzel yolculukların da başlangıcı olan bu anlamlı günü, bireysel ve toplumsal sevgi, saygı, hoşgörü, birlik beraberlik ve dayanışma içinde kutlamamız gerekir. 21 Mart günü geçmişten günümüze, bayram havasında birlik ve beraberlik içinde kutlanmıştır. Bu anlamlı günü, bireysel ve toplumsal sevgi, saygı, hoşgörü, birlik beraberlik ve dayanışma içinde milletimizin sonsuza dek kutlayabilmesini temenni ediyorum. Hemşehrilerimizle birlikte, doğa ve tarihle iç içe yıllardır yaşadığımız bu topraklarda baharın gelişini kardeşlik duyguları içinde karşılamaktan mutluluk duyuyorum. Bu güzel bahar mevsiminin başlangıcı olan Nevruzun beraberinde tüm dünyaya barış ve kardeşlik getirmesi yönündeki dileklerimle Nevruz Bayramımız kutlu olsun." - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:05 Kaynak: İHA

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