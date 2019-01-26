Başkan Can'ın Osmanlı Devletinin 720'nci Kuruluş Yıldönümü Mesajı

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, Osmanlı cihan devletinin kuruluşunun 720'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Bizlerle birlikte tüm dünyaya, 6 asrı aşkın cihan imparatorluğu ile hak adalet ve hoşgörü medeniyetini miras bırakan aziz ecdadımızı rahmet ve minnet duygularıyla anıyorum" dedi.
Mesajında, Osmanlı Devleti
'nin Türk ve dünya tarihindeki yerine değinen Belediye Başkanı Nihat Can, "Osmanlı Devleti, 600 yıldan fazla bir süre geniş bir coğrafyada ve çok farklı etnik grupları sulh ve sükun ikliminde idare eden bir devlet olmakla birlikte dünyaya hak adalet ve hoşgörüyü bıraktı. Bizler de Dirilişin Şehri Bilecik ve ülkemizde, Osmanlı Devleti gibi ulu bir çınarın hatıralarına sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 'Osmanlı İmparatorluğu
'nun filizleri, bundan 720 yıl önce 400 çadırla bu güzel vatan topraklarında kuruldu. Bizler, her karış toprağında Şeyh Edebali
'nin alnının teri, her karış toprağında Osman Gazi
'nin, Ertuğrul Gazi
'nin, Dursun Fakih'lerin ve nice kahramanlarımızın gözünün feri olan, kuruluşa ve kurtuluşa ev sahipliği yapan bu eşsiz diyarda yaşamaktan onur duyuyoruz. Bizler ata yadigarı güzide şehrimizde, şanlı Osmanlı Devleti ve Cumhuriyetimizin kuruluş ruhundan aldığımız güçle, muasır medeniyetler hedefinden asla taviz vermeden, bu vatan uğruna canlarını seve,seve feda eden şanlı ecdadımızı, kahramanlarımızı her zaman olduğu gibi, yine bu günde minnetle anıyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' gibi en anlamlı bir düşünce ile adeta hayat bulan şanlı imparatorluk, dünyada bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasını sağlayacak fetihler gerçekleştirmiştir. Devrinin süper gücü olduğu halde bu gücü dünya barışının sağlanmasında kullanan Şanlı Osmanlı Devletinin geniş bir coğrafyada tesis ettiği barışın ne anlama geldiği gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle gururumuza gurur katan, geleceğimize ışık tutan, şanlı Osmanlı Devletinin kuruluşunun 720'nci yıldönümünü kutluyor, tüm hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK