Başkan Can'ın Regaip Kandili Mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Can, yayımladığı mesajında, "Biz Müslümanlar olarak manevi atmosferde idrak edeceğimiz ve yardımlaşma, dayanışma hislerinin hayır ile iyiliklerin artarak yoğunlaştığı bir iklime giriyoruz. Kandil olarak adlandırılan geceler, ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi feyziyle de bunalan gönüllerimizi aydınlatır, zihinlerimizi berraklaştırır. Böyle zamanlarda ahlak ve erdemin, doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin, barış içinde yaşamanın, insani erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler bütünü olduğunu zihin ve gönüllerimizde derinden hissederek, düşünce ve duygularımıza, söz ve davranışlarımıza bu eksende yön vermeye karar veririz. Esasen bu gibi mübarek gün ve geceler değerlendirebildiğimiz sürece, güzel amellerle içini doldurabildiğimiz, yanlışlarımızın farkına varıp doğru istikamete yönelebildiğimiz ölçüde bizim için bereketli ve kazançlı zaman dilimleri olacaktır. İnşallah bizler de bu önemli zaman dilimlerinden en iyi şekilde istifade edenlerden oluruz. Üç aylara ulaşmanın hazzı ile mübarek Regaib Kandilinin kutlu olmasını diler, Bilecik'li hemşerilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

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