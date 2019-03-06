Son Dakika Haberleri: Başkan Can'ın Regaip Kandili Mesajı

Başkan Can'ın Regaip Kandili Mesajı

12 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Can'ın Regaip Kandili Mesajı, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Can, yayımladığı mesajında, "Biz Müslümanlar olarak manevi atmosferde idrak edeceğimiz ve yardımlaşma, dayanışma hislerinin hayır ile iyiliklerin artarak yoğunlaştığı bir iklime giriyoruz. Kandil olarak adlandırılan geceler, ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi feyziyle de bunalan gönüllerimizi aydınlatır, zihinlerimizi berraklaştırır. Böyle zamanlarda ahlak ve erdemin, doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin, barış içinde yaşamanın, insani erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler bütünü olduğunu zihin ve gönüllerimizde derinden hissederek, düşünce ve duygularımıza, söz ve davranışlarımıza bu eksende yön vermeye karar veririz. Esasen bu gibi mübarek gün ve geceler değerlendirebildiğimiz sürece, güzel amellerle içini doldurabildiğimiz, yanlışlarımızın farkına varıp doğru istikamete yönelebildiğimiz ölçüde bizim için bereketli ve kazançlı zaman dilimleri olacaktır. İnşallah bizler de bu önemli zaman dilimlerinden en iyi şekilde istifade edenlerden oluruz. Üç aylara ulaşmanın hazzı ile mübarek Regaib Kandilinin kutlu olmasını diler, Bilecik'li hemşerilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:26 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özel Yurtta, Hoca Öğrenciyi Tuvalete Sokarak Dövdü Şüphe Üzerine Arandı! Genç Kızın Çantasından Çıkanlar Polisi Bile Şaşırttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 16:38:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Can'ın Regaip Kandili Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]