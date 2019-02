Başkan Can, İstasyon ve Soğuksu Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, İstasyon ve Soğuksu Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, İstasyon ve Soğuksu Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.



Eşi Nesrin Can, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman, mahalle sorumluları ve partililerle birlikte; İstasyon ve Soğuksu Mahallerinin muhtarları ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Nihat Can; "Dinlemediğimiz, görüşmediğimiz mahalle sakinimiz ve insanımız kalmayacak" dedi.



Göreve geldiği ilk günden bu yana vatandaşlarla iç içe olan Belediye Başkanı Nihat Can, İstasyon ve Soğuksu Mahalle sakinleri ile buluşarak, talep ve görüşlerini dinledi. Bilecik'i birlikte yöneteceğiz düşüncesi ile vatandaşların görüşüne önem verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can; "seçim çalışmalarımız kapsamında Gençlik Kolları Başkanımız Onur Karaman ve partililerimizle birlikte; İstasyon ve Soğuksu Mahallerimizin değerli muhtarları ve mahalle sakinleri ile bir araya geldik. Haydi bismillah diyerek çıktığımız hizmet yolculuğunda şu ana kadar yaptıklarımızı ve bundan sonra yapacaklarımızı vatandaşlarımıza anlattık. Ayrıca mahalle sakinlerimizin isteklerini ve görüşlerini aldık. İnşallah en kısa zamanda mahalle sakinlerimizin taleplerini yerine getirmek için daha çok çalışacağız. Çalışmalarımız ve gayretimizle bütün mahallelerimizde güzel eserleri ve hizmetleri gerçekleştireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fiyatların 10 TL'ye Sabitlendiğini Duyan Vatandaş Balıkçılara Akın Etti

43 Yıldır Köylülerden Aldığı Yoğurdu Satarak Geçimini Sağlıyor

Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı

Hakan Ural Ayrılık Haberini Duyurdu: Emina Jahovic ve Sadettin Saran Aşkı Bitti