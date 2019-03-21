Başkan Can, İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı
29 dakika önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik teşkilatı tarafından gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, AK Parti
Bilecik teşkilatı tarafından gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.
Toplantıya katılan Can, alınan kararların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Can, "AK Parti İl Başkanımız Fikret Karabıyık başkanlığında çok değerli dava arkadaşlarımızla birlikte istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Kutlu davamız, hedeflerimiz ve Bilecik'imize yakışır şekilde hizmet için gece gündüz demeden canla başla çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:23 Kaynak: İHA
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