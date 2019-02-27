Başkan Can, Jandarma Komutanı Ağaoğlu ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Uysal
Ağaoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Nihat Can, bu tür ziyaretlerinin sürekli olacağını kaydetti. Başkan Can, "Cumhur İttifakı üyeleri ile birlikte Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu'nu ziyaret ettik. Kahraman ordumuzun aziz bir neferi olan Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu'na çalışmalarında kolaylıklar diledik. Cenabı Allah güçlü Bilecik ve güçlü Türkiye
için aziz ordumuzun her bir neferine sağlık, mutluluk ve kuvvet versin" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan, Başkan Can ziyaretleri kapsamında Bilecik Merkez
5 Nolu Aile Sağlığı Merkezini de ziyaret ederek, sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:59 Kaynak: İHA
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