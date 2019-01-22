Başkan Can, Kapalı Pazar Esnafı ile Bir Araya Geldi
16 dakika önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve AK Parti Teşkilatı üyeleri, kapalı pazar esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisini iletti.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
ve AK Parti Teşkilatı üyeleri, kapalı pazar esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisini iletti.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman
ve partililerin olduğu ziyarette vatandaşlar ve esnafın talepleri dinlendi. Belediye Başkanı Nihat Can, yapılan ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede, "Seçim Koordinasyon Merkezi çalışmalarımız kapsamında kapalı pazar esnafımızı ziyaret ederek tüm esnaflarımıza hayırlı işler temennisinde bulunduk. Onların bizlere iletmek istedikleri sorun ve talepleri yerinde aldık. Vatandaşlarımızdan aldığımız memnuniyet ve güçle, Bilecik'imize hizmet aşkımız hiç bitmeyecek. Gayemiz vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak" ifadelerine yer verdi.
Esnaf ve vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve parti teşkilatı üyelerine teşekkür etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:04 Kaynak: İHA
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