Son Dakika Haberleri: Başkan Can, Karla Mücadele Ekipleriyle Bir Araya Geldi

Başkan Can, Karla Mücadele Ekipleriyle Bir Araya Geldi

2 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, vatandaşların kolay ve rahat bir ulaşım hizmeti alması için 7/24 görevleri başında olan karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek baklava ikram etti.

Başkan Can, Karla Mücadele Ekipleriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, vatandaşların kolay ve rahat bir ulaşım hizmeti alması için 7/24 görevleri başında olan karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek baklava ikram etti.

Bilecik Belediyesi Atölye Biriminde gerçekleştirilen ziyarette, Belediye Başkanı Nihat Can çalışmalar ve yolların son durumu hakkında bilgi aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay ve ilgili birim müdürlerinin de bulunduğu ziyarette Belediye Başkanı Nihat Can, çalışanlara baklava ikram etti.

Bilecik Belediyesi Karla Mücadele ekibinin bütün teçhizatıyla görevi başında olduğunu ve olası bir kar yağışına hazır olduğunu belirten Belediye Başkanı Nihat Can, "Bilecik Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi şimdi de vatandaşlarımızın herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmaması için görevimizin başındayız. Ekiplerimiz gerekli araç ve ekipmanla 7/24 çalışma esasına göre gerekli çalışmaları yapıyorlar. Şu an itibariyle herhangi olumsuz bir durum yok. Karın bereketini paylaşıyoruz. Bu vesile ile bütün çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışanlar da Belediye Başkanı Nihat Can'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:00 Kaynak: İHA

Nihat Can, Bilecik, Yaşam
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