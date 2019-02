Başkan Can Kent Merkezindeki Esnafla Bir Araya Geldi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, seçim koordinasyon merkezi (SKM) çalışmaları kapsamında kent merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, seçim koordinasyon merkezi (SKM) çalışmaları kapsamında kent merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Nihat Can, çalışmalar hakkında yaptığı değerlendirmede; "Kucaklaşmadığımız vatandaşımız kalmayacak" ifadelerini kullanarak, "SKM çalışmalarımız kapsamında ilimizdeki esnafımız ve vatandaşlarımız ziyaret ettik. Bilecik'imizde kucaklaşmadığımız, görüşünü almadığımız bir vatandaşımız ve esnafımız kalmayacak. Gönül belediyeciliğini yerinde ve uygulamalı olarak şehrimiz ve insanımızla buluşturmak için yola çıktık. Her bir vatandaşımızın görüşü ve önerisinin bizler için önümüzde rehber olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımız ve esnafımız ile her zaman görüş alışverişi içerisinde olarak, şehrimiz için güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yol Ortasındaki Mezarı Görenler, Dua Okuyup Yoluna Devam Ediyor

Erdoğan'ı At Sırtında Dinleyecekti, Polisler İzin Vermedi

Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi

Üvey Kızına İşkence Edip Ayaklarını Öptüren Üvey Baba, Tutuklandı