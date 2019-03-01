Son Dakika Haberleri: Başkan Can Kentteki Fabrikaları Ziyaret Etti

Başkan Can Kentteki Fabrikaları Ziyaret Etti

2 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can; Seçim Koordinasyon Merkezi faaliyetleri kapsamında Cumhur İttifakı üyeleri ile birlikte kentteki fabrikaları ziyaret etti.

Başkan Can Kentteki Fabrikaları Ziyaret Etti, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can; Seçim Koordinasyon Merkezi faaliyetleri kapsamında Cumhur İttifakı üyeleri ile birlikte kentteki fabrikaları ziyaret etti.

Belediye Başkanı Nihat Can ve beraberindekiler kentte faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek, fabrika yöneticileri ve çalışanları ile bir araya geldi. Varlıkları ile ilde sanayi ve ticaret hayatına büyük katkılar sağladığını ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can, fabrika yetkilileri ve çalışanlarına hayırlı kazançlar ve kolaylıklar diledi. Başkan Nihat Can; "Cumhur İttifakımızın üyeleri ile birlikte ilimiz sanayi ve ticaret hayatına üretimi ve istihdamı ile renk ve dinamik katan fabrikalarımızı ziyaret ettik. Yöneticiler ve çalışanları ile selamlaştık, hasbihal ettik. Üreten ve büyüyen bir Bilecik ve Türkiye için insanlarımızın görüşüne baş vuruyoruz. 31 Mart seçimleri sonrası 2023 Bilecik hedeflerimizi gerçekleştirmek adına desteklerini ve dualarını talep ettik" ifadelerini kullandı.

Fabrika yöneticileri ve çalışanları da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Belediye Başkanı Nihat Can ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:30 Kaynak: İHA

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