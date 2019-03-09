Başkan Can, M Plakalı Minibüsçülerle Bir Araya Geldi
1 saat önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, kentte ulaşım hizmetini sağlayan M plakalı minibüsçülerle bir araya geldi.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, kentte ulaşım hizmetini sağlayan M plakalı minibüsçülerle bir araya geldi.
Şehir Ormanı'nda gerçekleştirilen kahvaltı programında minibüsçülerle bir araya gelen Başkan Can, belediyenin yapmış olduğu ve yeni dönemde yapacağı projeler hakkında bilgiler vererek, yerel, genel ve özel teşebbüsün iştirakiyle şehri en iyi yerlere getirme gayretinde olduğunu kaydetti. Bilecik Belediyesi'nin yeni dönemdeki ulaşım hizmetleri hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Nihat Can, "Hemen her gün şehrimizin ayrı bir dinamik gücünü oluşturan sivil toplum kuruluşu, esnaf ve derneğimizin üyeleriyle bir araya geliyoruz. Çünkü biz en başından beri şehrimizi birlikte yöneteceğiz ve gönül belediyeciliği ilkelerini ortaya koymuştuk. Bu anlamda bugün de ilimizdeki ulaşım hizmetlerine katkı sağlayan kardeşlerimizle bir araya geldik. Onların fikir ve taleplerini dinledik. Son derece faydalı görüşmeler oldu. Hep birlikte güzel çalışmalarla şehrimizi en iyi yerlere getirmeye gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:34 Kaynak: İHA
Cüneyt Çakır'ın Kayınpederi Abbas Karaağaç Vefat Etti
Otostop Çeken Lise Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Çift Tutuklandı
1969 Model Otomobili, 10 Yılda 50 Bin Lira Harcayarak İlk Günkü Haline Dönüştürdü
Akşener'den, Erdoğan'ın "Cezaevi Yoluna Düşebilirsin" Sözlerine Yanıt: Tehdit mi Ediyorsun, Hodri Meydan