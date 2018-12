Başkan Can, Mahalle Sakinlerine Misafir Oldu

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 'Gönül Belediyeciliği' hizmet anlayışı ile bu kez Hürriyet Mahallesi sakinlerine konuk oldu.

Hürriyet Mahalle Konağı altındaki çay bahçesinde gerçekleştirilen istişare toplantısına Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, teşkilat üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı. Karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı istişare toplantısında Belediye Başkanı Nihat Can, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



Belediye Başkanı Nihat Can, mahalle sakinlerinin sorularını da cevaplandırdığı toplantı hakkında, "Hürriyet Mahalle Konağımızda AK Parti Merkez İlçe Teşkilatımız, Hürriyet Mahallesi Teşkilatımız ve mahalle sakinlerimizin katılımlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Belediyemiz çalışmaları ve projelerini anlatırken, bir yandan da mahalle sakinlerimizin istek ve taleplerini dinledik. Gönül Belediyeciliği ile şehrimizi hep birlikte yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, mahalle sakinleri ile çay içen Belediye Başkanı Nihat Can, mahallede yapılması gereken çalışmalar için talimatlar verdi. - BİLECİK

