Başkan Can, Mahalle Sakinlerinin Taleplerini Dinledi
1 saat önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, çalışmaları kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek talep ve görüşlerini aldı.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, çalışmaları kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi
sakinlerini ziyaret ederek talep ve görüşlerini aldı.
Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla iç içe olan istek ve görüşlerini dinleyen Belediye Başkanı Nihat Can, bu kez Ertuğrulgazi Mahallesi sakinlerini evlerinde ziyaret ederek dinledi. Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarı Niyazi Aydın
ile birlikte mahalle sakinlerini dinleyen Belediye Başkanı Nihat Can, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve mahalle sakinlerinin yol, temizlik ve ulaşım gibi birçok noktadaki taleplerin dile getirildiği Ertuğrulgazi Mahallesi istişare buluşmasında belirtilen konuları yerinde araştırdı.
Mahalle sakinlerini dinleyen Belediye Başkanı Nihat Can, mahalle sakinlerinin taleplerini en kısa zamanda çözmeye çalışacaklarını kaydederek, "Geçtiğimiz günlerde Ertuğrulgazi Mahalle sakinlerimizle gerçekleştirdiğimiz mahalle buluşmasında mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini yerinde dinlemek ve incelemek için vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha temiz bir ortamda yaşamaları için var gücümüzle ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Her şey temiz ve daha yaşanabilir Bilecik için" dedi.
Mahalle Muhtarı Niyazi Aydın ve mahalle sakinleri de Belediye Başkanı Nihat Can'a teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:56 Kaynak: İHA
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