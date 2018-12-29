Son Dakika Haberleri: Başkan Can, Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Başkan Can, Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi

41 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, bir araya geldiği Beşiktaş Mahallesi'nin sakinlerini dinlerken, onlara müjdeli haberler de verdi.

Başkan Can, Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, bir araya geldiği Beşiktaş Mahallesi'nin sakinlerini dinlerken, onlara müjdeli haberler de verdi.

Gece gündüz demeden vatandaşlarla bir araya gelen ve onların talep ve görüşlerini alan Belediye Başkanı Nihat Can, bu kez Beşiktaş Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Beşiktaş Mahalle Konağında gerçekleştirilen toplantıya Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, AK Parti Merkezi İlçe Teşkilatı, Beşiktaş Mahalle Muhtarı Saffettin Arı ve mahalle sakinleri katıldı.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ve sevgisi ile karşılanan Belediye Başkanı Nihat Can, belediyenin yeni çalışmaları hakkında bilgi verirken aynı zamanda mahalle sakinlerine güzel haberler verdi. Bilecik Belediyesi olarak gönül belediyeciliği esasıyla şehri yönettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, "Beşiktaş Mahalle Konağımızda AK Parti Merkez İlçe Teşkilatımız, Beşiktaş Mahalle Teşkilatımız ve mahalle sakinlerimizin katılımlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Gönül Belediyeciliği ile şehrimizi hep birlikte yönetiyoruz. Bizler bütün mahallelerimizi olduğu gibi Beşiktaş Mahallemizin sakinlerini de çok seviyoruz. İnşallah bu mahallemiz için önümüzdeki süreçte güzel projelerimiz olacak. İnşallah bu projelerimizin hepsini şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımız ile el ele vererek gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Mahalle sakinlerinin taleplerini alan Belediye Başkanı Nihat Can, isteklerin yerine getirilmesi için talimatlar verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:35 Kaynak: İHA

Bilecik, Beşiktaş, Nihat Can, Yaşam
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