Başkan Can Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Osmangazi Mahallesi sakinleri ile bir araya geldiği istişare toplantısında; "Bilecik'imiz için büyük hedefler ve ideallerimiz var" dedi.

Her gün bir başka mahalle sakinleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, Osmangazi Mahallesi sakinlerini dinledi. Ak Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit, Ak Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman ve mahalle sakinlerinin olduğu toplantıda Osmangazi Mahallesi ve Bilecik için yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini de dinleyen Belediye Başkanı Nihat Can, "Çok değerli vatandaşlarımızı dinlemeye, dertleriyle dertlenmeye devam ediyoruz. AK Parti teşkilatımız ve Osmangazi Mahalle sakinlerimizin katılımlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Gönül belediyeciliği anlayışıyla tevazu, samimiyet ve gayretle şehrimizi hep birlikte yönetiyoruz. Başkalarının hayal dahi edemeyeceği birçok şeyi bizler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. İnşallah Bilecik'imiz için daha yapacak çok güzel çalışmalarımız olacak ve Bilecik'imiz için büyük hedefler ve büyük ideallerimiz var" dedi.



Öte yandan, vatandaşlarla çay içen ve sohbet eden Belediye Başkanı Nihat Can ve beraberindekiler, mahalle sakinleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK

