Son Dakika Haberleri: Başkan Can Öğrencilere Çorba ve Çay İkram Etti

Başkan Can Öğrencilere Çorba ve Çay İkram Etti

19 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi tarafından her Çarşamba günü, üniversite yerleşkesinde bulunan otakta öğrencilere çay ve çorba ikram ediyor.

Başkan Can Öğrencilere Çorba ve Çay İkram Etti, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi tarafından her Çarşamba günü, üniversite yerleşkesinde bulunan otakta öğrencilere çay ve çorba ikram ediyor.

Beraberinde Bilecik Şey Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, 31 Mart Seçimleri belediye meclis üyesi adayları ile öğrenci otağını ziyaret eden Belediye Başkanı Nihat Can, öğrencilerle beraber çorba içti ve sohbet etti.

"Öğrencilerimiz ve gençliğimiz için yeni çalışmalarımız olacak"

Belediye Başkanı Nihat Can, ziyareti hakkında yaptığı değerlendirmede, Bilecik Belediyesi olarak her zaman eğitimin ve öğrencilerin yanında yer aldıklarını ve bunu çalışmaları ile gösterdiklerini dile getirerek, "Rektörümüz ve cumhur ittifakı belediye meclis üyesi adayı arkadaşlarımızla birlikte öğrencilerimizi ziyaret ettik, onlarla bir ve beraber olduk. Belirli dönemlerde bizler gençlerimizle bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz. Çünkü gençlerimizin fikirlerine çok önem veriyoruz ve onlardan aldığımız her bir fikir çalışmalarımızda bize rehberlik ediyor. Bu anlamda öğrencilerimiz için yeni ve güzel çalışmalarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş ise Belediye Başkanı Nihat Can'a katkıları ve ziyareti dolayısıyla duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti. Belediye Başkanı Nihat Can ve beraberindeki heyet daha sonra rektörlük çalışanları ve üniversite kütüphanesini ziyaret ederek, öğrencileri ve çalışanları selamladı çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:34 Kaynak: İHA

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