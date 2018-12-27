Başkan Can Öğrencilerle Bir Araya Geldi
12 dakika önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrencilerle bir araya geldi.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, Bilecik Kredi Yurtlar Kurumu
'nda kalan öğrencilerle bir araya geldi.
Başkan Can, belediye çalışmaları hakkında bilgi verirken aynı zamanda gençlerin belediye ve şehre ilişkin düşüncelerini dinledi. Bilecik Belediyesi çalışma anlayışında da olduğu gibi gençlere ve fikirlerine çok önem verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, gençlerin ve vatandaşların fikirlerini alarak, 'Gönül Belediyeciliği' ilkesiyle şehri birlikte yönettiklerini vurguladı. Sohbet ve söyleşi tarzında geçen buluşmada konuşan Belediye Başkanı Nihat Can, "İlimizdeki Kredi Yurtlar Kurumu'nda konuk edilen gençlerimizle bir araya geldik. Onlara tecrübelerimizi aktarırken, onlardan enerji ve yeni heyecanlar aldık. 'Gönül Belediyeciliği' hizmet anlayışı ile ilimiz ve insanımız için yapabileceğimiz çalışmalar hakkında gençlerimizin çok değerli görüşlerini aldık. Almış olduğumuz her bir fikir ve paylaşımın bizlere çalışmalarımızda ışık ve rehber olacağına inanıyorum. Yaptığımız bütün ziyaretlerde ilimiz ve belediyemizdeki çalışmaları ele alıyoruz ve fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Gerçekten de bizim belediyecilik anlayışımızda şehirde olan çalışma ve gelişmeleri vatandaşlarımız ile birlikte gerçekleştirmek ve kararlar almak var. Gençlerimize sağlıklı ve mutlu bir yıl ve başarılı bir akademik dönem diliyorum" ifadelerini kullandı.
Program, Belediye Başkanı Nihat Can'ın öğrencilerin il ve belediye çalışmaları hakkında sorularını cevaplandırması ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:58 Kaynak: İHA
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