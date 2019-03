Başkan Can, Öğretmen ve Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, beraberinde Cumhur İttifakı üyeleriyle birlikte kentteki okulları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kentin birçok noktasındaki vatandaşları ziyaret etmeye devam eden Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Cumhur İttifakı üyeleriyle birlikte Polis Meslek Eğitim Merkezi, Refik Arslan Fen Lisesi, 15 Temmuz Anadolu Lisesi, Şeyh Edebali Erkek İmam Hatip Lisesi, Cumhuriyet İlkokulu ile Bilecik Özel Eğitim İş okulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.



Ziyaret hakkında bir açıklamada bulunan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, "İnsanlarımızla bir araya gelmeye, kucaklaşmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımız kapsamında Polis Meslek Eğitim Merkezi, Refik Arslan Fen Lisesi, 15 Temmuz Anadolu Lisesi, Şeyh Edebali Erkek İmam Hatip Lisesi, Cumhuriyet İlkokulu ile Bilecik Özel Eğitim İş okulunu ziyaret ederek, eğitimin saygın neferleri ve öğrencilerimizle bir araya geldik. Gençlerimize tavsiye tecrübelerimizi aktardık, onların heyecanlarından faydalandık. Okul idarecilerimiz ile öğretmenlerimize ilimiz ve belediyemiz çalışmaları hakkında bilgiler verirken, onların talep ve görüşlerini aldık. Her zaman ve en başından beri vurguladığımız gibi eğitim ve öğrencilerimiz bizim en öncelik verdiğimiz konulardan birisi. Çünkü eğitime ve çocuklarımıza yapılan yatırımların en önemli ve gerekli yatırım olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bizlere düşünceleriyle, talepleriyle, duaları ve heyecanlarıyla yalnız bırakmayan bütün öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden Belediye Başkanı Nihat Can, belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, aynı zamanda okullarda yapılabilecek çalışmaların taleplerini de aldı. - BİLECİK

