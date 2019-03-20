Son Dakika Haberleri: Başkan Can, Özel Çocuklarla Buluştu

Başkan Can, Özel Çocuklarla Buluştu

2 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can kentteki Bilecik Özel Eğitim Ortaokulundaki öğrenciler ve öğretmenleri ziyaret etti.

Başkan Can, Özel Çocuklarla Buluştu, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can kentteki Bilecik Özel Eğitim Ortaokulundaki öğrenciler ve öğretmenleri ziyaret etti.

Hemen her gün kentin bir noktasındaki vatandaşlarla bir araya gelen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Özel Eğitim Ortaokulunda öğrencilerin yoğun sevgisi ve ilgisiyle karşılandı. Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Nihat Can, "Yine insanlarımızla birlikteyiz. Onların istek ve görüşlerini dinlemeye devam ediyoruz. Bu anlamda güne güzel başladık. Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimizle ile bir araya geldik, sohbet edip talep ve isteklerini aldık. İlimizdeki çocuklarımızdan yaşlılarımıza kadar bütün hemşehrilerimizle bir araya gelerek isteklerini dinlemeye devam ediyoruz. Cenabı Allah vatandaşlarımıza güzel hizmetler gerçekleştirmemizde bizlere güç ve kuvvet versin" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:59 Kaynak: İHA

Nihat Can, Bilecik, Yaşam
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