Başkan Can Pazar Esnafı ile Bir Araya Geldi

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kurulan pazar alanına ziyarette bulunan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, pazar esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Her zaman vatandaşla iç içe olan Başkan Can, ziyaretinde pazarcı esnafının taleplerini dinledi. Esnaf ile hatıra fotoğrafı çektiren Belediye Başkanı Nihat Can, ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede, "Partililerle birlikte pazar esnafı ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Vatandaş ve esnafımızın halini ve hatırını sorduk. Esnafımıza hayırlı işler temennimizi ilettik" ifadelerini kullandı.



Esnaf ve vatandaşlar da Belediye Başkanı Nihat Can ve beraberindeki heyete ziyaretinden duydukları memnuniyeti belirterek teşekkür etti. - BİLECİK

