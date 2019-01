Başkan Can, Sabahın Erken Saatlerinde İşçilerle Bir Araya Geldi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, sabahın erken saatlerinde çeşitli fabrikalarda çalışmak üzere işlerine giden vatandaşlarla bir araya gelerek sahbet etti, ikramlarda bulundu.

Her gün vatandaşlarla bir araya gelen, istek ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Nihat Can, sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere olan vatandaşları ziyaret ederek, meyve suyu ve simit ikramında bulundu. Bilecik Belediyesi olarak şehrin her bir köşesindeki her kesimden vatandaşla bir araya gelmek, istek ve görüşlerini almak çabasında olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Nihat Can, "Sabahın erken saatlerinde çeşitli fabrikalarda işlerine gitmek üzere olan kardeşlerimizle buluştuk, selamlaştık. Çayımızı ve simidimizi paylaştık. Belediyemiz ve şehrimiz ile ilgili istek ve görüşlerini dinledik. Gönül Belediyeciliği anlayışı ile ilimizin her bir köşesindeki ve her kesimindeki hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Cenabı Allah bütün işverenlerimize, işçi kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı işler ve bereketli kazançlar nasip etsin" ifadelerini kullandı.



Şehir merkezindeki esnafı da ziyaret eden Belediye Başkanı Nihat Can, esnafa kolaylıklar dileyerek, hayırlı işler temennisinde bulundu.



Vatandaşlar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve beraberindekilere teşekkür etti. - BİLECİK

