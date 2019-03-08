Son Dakika Haberleri: Başkan Can, Sabahın İlk Saatlerinde Kadınlara Çiçek Verdi

Başkan Can, Sabahın İlk Saatlerinde Kadınlara Çiçek Verdi

47 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek takdim etti.

Başkan Can, Sabahın İlk Saatlerinde Kadınlara Çiçek Verdi, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek takdim etti.

AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit'in de katıldığı programda Belediye Başkanı Nihat Can, vatandaşlara hayırlı işler temennisinde bulundu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik eden Belediye Başkanı Nihat Can, "Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Kadın Kolları Başkanımız Ümran Erdoğan Karayiğit ve eşim Nesrin Can hanımefendi ve partili kardeşlerimizle birlikte yeni güne başlayan hanımefendilere çiçek hediye ettik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık. Cenabı Allah Cuma gününün bereketiyle vatandaşlarımıza bugün de yeni ve güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:44 Kaynak: İHA

Dünya Kadınlar Günü, Nihat Can, Bilecik, Yaşam
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