Başkan Can, Sanayi Esnafı ile Bir Araya Geldi
52 dakika önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, çalışmaları kapsamında sanayi esnafı ile bir araya geldi.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, çalışmaları kapsamında sanayi esnafı ile bir araya geldi.
Sanayi esnafının iş yerlerini ziyaret eden Belediye Başkanı Nihat Can, esnafa hayırlı işler temennisini iletti. Vatandaşların ve esnafın belediye çalışmaları ve hizmetleri hakkında talep ve görüşlerini de dinleyen Belediye Başkanı Nihat Can, "İlimiz Küçük Sanayi Sitesi Yönetimi ve esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. Sanayi esnafımızın istek ve görüşlerini dinledik. Güçlü Bilecik için birlik ve beraberlik içerisinde el ele gönül gönüle vererek çalışacağız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:35 Kaynak: İHA
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