Başkan Can, Sanayi Esnafı ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, sanayi esnafı ile bir araya geldi.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, sanayi esnafı ile bir araya geldi.
Beraberinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman
'ın da bulunduğu ziyarette Belediye Başkanı Nihat Can, esnafa hayırlı ve kazançlı işler temennisinde bulundu. Ziyareti hakkında değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Nihat Can, "Bilecik'teki ekonomimiz ve sanayisine emekleri ile katkıda bulunan küçük sanayi sitesi esnafımızı ziyaret ettik. Esnaf kardeşlerimizin çayını içtik, 31 Mart yerel seçimlerinde hemşehrilerimizin desteklerini talep ettik. Şehrimiz için daha yapacak çok işimiz var. İnşallah bütün esnafımız ve insanımızla el ele vererek, şehrimizi en iyi yerlere getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Ziyaretinde Bilecik Belediyesi'nin çalışmaları hakkında esnafa bilgi veren Belediye Başkanı Nihat Can, esnaf ve vatandaşların sorularını da cevapladı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:01 Kaynak: İHA
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